أخل بواجب الولاء وقدم الهدايا وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه.. تفاصيل حكم “فيفا” بعزل أحمد أحمد رئيس الكاف

أدانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ونائب رئيس FIFA، بخرق ومخالفة مدونة FIFA للأخلاقيات إصدار 2020، ومنها المادة رقم 15 بشأن (واجب الولاء) والمادة 20 (عرض وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى) والمادة 25 بشأن (إساءة استخدام المنصب)، وكذلك المادة 28 (اختلاس الأموال) من طبعة 2018.

ويتعلق التحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس CAF خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من قضايا الحوكمة المتعلقة بـ CAF ، بما في ذلك تنظيم وتمويل الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات CAF مع شركة المعدات الرياضية Tactical، وأنشطة أخرى.

وفي قرارها- بعد جلسة استماع مطولة- قضت الغرفة القضائية، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا الأخرى، وأساء إدارة الأموال، وأساء استغلال منصبه كرئيس CAF ، وفقًا لمدونة الفيفا للأخلاقيات.

وأكملت، أنه ونتيجة لما تقدَّم؛ وجدت الغرفة القضائية أن “أحمد أحمد” قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعقوبته، المنع من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها 200.000 فرنك سويسري عليه.