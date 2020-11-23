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قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" عن مهام عمله لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالى وتغريمه 200 ألف فرانك سويسرى، بحسب ما جاء فى بيان الاتحاد الدولى.
وتضمن بيان أن أحم أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف"، انتهك العديد من القواعد الأخلاقية وهى واجب الولاء وتقديم وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى وإساءة استخدام المنصب اختلاس الأموال.
وأشار البيان إلى أنه قرار حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم لأحمد أحمد لمدة 5 سنوات من قبل الفيفا بعد مخاوف بشأن شرعية ملايين الدولارات من المدفوعات النقدية التي تم توزيعها على المديرين التنفيذيين والجمعيات الوطنية ذات السجلات المتفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يقرر إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي 5 سنوات بسبب اتهامات الفساد المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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