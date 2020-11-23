شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر أفريقى للاعبى التايكوندو الأولمبيين فى مصر خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إقامة معسكر يضم اللاعبين الأولمبيين من الدول الافريقية المختلفة، ممن حصلوا على بطاقات التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لإقامة معسكر فى مصر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال إيهاب جابر، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، إن التايكوندو هو الاتحاد الوحيد الذى لديه لجنتان طبيتان، الأولى خاصة بالاتحاد ولاعبى المنتخبات، والثانية خاصة بكورونا فقط، فالتايكوندو يطبق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، وفكرة المعسكر تأتى لتجنب إصابة اللاعبين بالكورونا حال سفرهم، على أن يتم إجراء كشف طبى للاعبين المقرر مشاركتهم فى المعسكر والقادمين من أفريقيا، فمصر دولة آمنة، وسيكون المعسكر داخليا لضمان الحفاظ على سلامة أولادنا.

وفض معسكر منتخب التايكوندو الذى يقام بالمركز الأولمبى بالمعادى، ومنح اللاعبين راحة لمدة 72 ساعة، بعد خضوعهم لمسحة كورونا، عقب إعلان إصابة الثنائى هداية ملاك وعبدالرحمن لاعبى المنتخب بكورونا.

كان الثنائى تعرضا للإصابة داخل المعسكر وحصلا على راحة من الجهاز الطبى، وخلال الإجازة المرضية أصيبا بالفيروس، وهما خارج تدريبات المنتخب، وفى منزلهما، بعيدا عن باقى اللاعبين، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الأولمبى للاعبى ولاعبات التايكوندو للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء.