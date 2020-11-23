شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما طرد مدرب الأهلي حسين السيد من مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى دخل فى أزمة مع حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الأحمر المنتقل مؤخراً لطلائع الجيش، حينما كان جاريدو مديراً فنياً للمارد الأحمر، وبدأت الأزمة عندما انتقد المدرب الإسبانى مستوى اللاعب فى إحدى المباريات، وهو ما اعترض عليه حسين السيد ورفضه مؤكداً أن مستواه كان جيداً.

تواصل الخلاف بين مارسيلو وجاريدو حينما قال الأول للأخير، "أنا المدير الفنى للفريق وأنا المسئول، وأرى أن مستواك كان سيئاً للغاية فى المباراة، وعليك أن تلتزم بما أقوله"، وجاد رد حسين السيد، "أنا بسمع الكلام.. ومقولتش غير إنى كنت كويس وعملت اللى عليا فى الماتش"، واشتد الخلاف بين اللاعب والمدرب إلى أن قرر الأخير طرد الأول من المران بدعوى الاعتراض على قراراته، ووجهة نظر المدير الفنى والتحدث معه بطريقة غير لائقة.