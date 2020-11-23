شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما طرد مدرب الأهلي حسين السيد من مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.
موعدنا اليوم مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى دخل فى أزمة مع حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الأحمر المنتقل مؤخراً لطلائع الجيش، حينما كان جاريدو مديراً فنياً للمارد الأحمر، وبدأت الأزمة عندما انتقد المدرب الإسبانى مستوى اللاعب فى إحدى المباريات، وهو ما اعترض عليه حسين السيد ورفضه مؤكداً أن مستواه كان جيداً.
تواصل الخلاف بين مارسيلو وجاريدو حينما قال الأول للأخير، "أنا المدير الفنى للفريق وأنا المسئول، وأرى أن مستواك كان سيئاً للغاية فى المباراة، وعليك أن تلتزم بما أقوله"، وجاد رد حسين السيد، "أنا بسمع الكلام.. ومقولتش غير إنى كنت كويس وعملت اللى عليا فى الماتش"، واشتد الخلاف بين اللاعب والمدرب إلى أن قرر الأخير طرد الأول من المران بدعوى الاعتراض على قراراته، ووجهة نظر المدير الفنى والتحدث معه بطريقة غير لائقة.
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