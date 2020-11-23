شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يتواصل مع صلاح ويكشف موعد إعلان ثلاثى الفراعنة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أنه تحدث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وفريق ليفربول الإنجليزى من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو. وقال غريب فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "وضعنا خطة من قبل توقف الكورونا، للإعداد لأولمبياد طوكيو، ونجحنا بعد الاتفاق مع عدة شركات على جلب منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل لخوض بطولة ودية فى القاهرة".

وأضاف غريب، "كان من المفترض إقامة تلك البطولة فى السعودية خلال أجندة مارس 2020، وكان منتخب الأرجنتين سيكون بدلا من كوريا الجنوبية، ولكن بعد عودة النشاط الرياضى قمنا بالتجهيز لتلك المباريات، وواجهنا منتخبات قوية ومنظمة، واللاعبون المصريون مميزون للغاية، ويستوعبون تكتيك الجهاز الفنى بشكل كبير، ونعطى اللاعبين حرية الحركة والأداء، الكرة ليست مجرد أوامر فقط، هناك تحركات من مهارات اللاعبين وإمكانياتهم، وكذلك الشخصية يجب استخدام كل تلك العوامل فى المباريات".

وتابع غريب، "لدينا مباراة يوم 26 ديسمبر أمام اليابان فى طوكيو، وسيتم الخضوع لكافة الإجراءات الاحترازية، لكن مواعيد المباريات والضغوط الكبيرة قد تمنعنا من خوض المواجهة، وليس من المعقول أن ننتظر لتجميع المنتخب مرة أخرى فى شهر مارس 2021.. بعد ذلك الأجندة الدولية ستكون 8 أيام، وقمنا بمخاطبة الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا من أخل خوض مباريات فى الأجندة خلال شهر مارس 2021، لا أريد المشاهدة فقط دون عمل، أرغب فى خوض مباريات مع هذا الجيل الطموح".

وأشار مدرب الفراعنة الصغار إلى أننا "لعبنا مع البرازيل ساعة كاملة ونحن الأفضل وضغطنا عليهم، ولم يكن لديهم أى محاولات على مرمى المنتخب الأولمبي، نريد خوض مواجهات باستمرار، ولدينا جيل مميز، وأتمنى الإعداد للأولمبياد بشكل مميز".

وحول اللاعبين الذين يرغب فى الاستعانة بهم خلال الأولمبياد، قال شوقى غريب، "اللاعب الوحيد الذى تحدثت معه هو محمد صلاح فقط، والبرازيل عندما أرادت الفوز بميدالية أولمبية فى ريودى جانيرو استعانت بـ"نيمار"، لدينا لاعب بحجم كبير، وفى حال وجوده سيرفع الطموح عند اللاعبين، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا فى الأولمبياد.. وبالنسبة لباقى اللاعبين الكبار سوف أنتظر حتى شهر يونيو 2021، لتحديد باقى اللاعبين الذين سيتم الاستعانة بهم للمشاركة فى الأولمبياد".

وعلق شوقى غريب على تصريحه السابق بشأن عدم ضم أى لاعب لا يشارك مع ناديه فى المباريات، مؤكدًا أنه نجح بذلك التصريح فى إجبار اللاعبين على المشاركة فى المباريات وخروج بعضهم للإعارة لأندية آخرى قائلا، "المنتخب الأوليمبى يعمل على 70 أو 80 لاعبين فى الدورى العام، وضعت شرطا للانضمام للمعسكر، أن اللاعب الذى يشارك ينضم للمنتخب، ولا يعقل أن يوجد أى لاعب على الدكة لمدة موسم كامل ويتم ضمه".

وتابع غريب، "نسبة نجاح التصريح بأننا لن نضم سوى اللاعب الجاهز والذى يشارك مع ناديه كبيرة جدًا، المجموعة الموجودة حاليا كلهم أساسيين، وبعض اللاعبين يخرجون للإعارة من أجل المشاركة فى المباريات، للتواجد فى الأولمبياد".

وأضاف غريب، "قمنا بالاستعانة بوائل جمعة فى 2008 عندما لعب فى صفوف السيلية القطرى على سبيل الإعارة، الجهاز الفنى لمنتخب مصر طلب منه المشاركة، ولكن هناك حالة أخرى مثل محمد عبد الوهاب فى 2006، عندما ضمه وهو لم يشارك مع الأهلى لكنه حالة مختلفة بسبب معرفة حسن شحاتة بقدراته وإمكانياته، لكنه لاعب واحد ضمن مجموعة.. وقمنا بضم جدو فى 2010، وتألق وخطف الأضواء لأنه كان يشارك فى الدورى ويقدم مستوى جيد".

من ناحية أخرى، أكد شوقى غريب أن الكفة متساوية بين الأهلي والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا قائلا، "المباراة بين الأهلى والزمالك، المكسب فيها سيكون لصالح مصر، يجب أن تكون المواجهة تخرج بشكل محترم بين الطرفين.. لدينا باتشيكو وموسيمانى مدربان جديدان للناديين، وتفاعلا مع الزمالك والأهلى بشكل سريع، وأى مدرب سوف يفقد اللقب لن يخسر الكثير، لأنهما تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة". وأتم: "وارى أن الكفة متساوية بين الناديين، إلا فى حالة غياب اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو لأى إصابات آخرى، لا يهمنا سوى ختام المباراة بشكل جيد".

وعلق شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، على تناول عمار حمدى لاعب الأهلى والمعار للاتحاد السكندرى على كميات كبيرة من الطعام قبل المباريات التى يخوضها مع الفريق قائلا: "وزن عمار حمدى منذ انضمامه للمنتخب الأوليمبى لا يزيد كيلو واحد، منذ دخوله إلى المنتخب الأوليمبى يزيد نصف كيلو ثم يفقده مرة آخرى، سألت عمار حمدى قال لى أنه لا يريد الانتظار حتى موعد الوجبات".

وأضاف: "عمار حمدى قال لى يا كابتن مش هقدر استنى من الساعة 4 لـ9 بدون أكل، فأبلغته أننا سنقوم باعداد وجبه له الساعة 6 قبل المباراة بساعات قليلة". وواصل:" سالت طبيب نفسي، وابلغنى أنه يجب تلبية رغبة عمار حمدى بضروة تناول الطعام، بدلا من خوض المباريات وهو لازال يفكر فى الأمر". وختم: "المفترض نعرضه على طبيب جهاز هضمى فى المرحلة المقبلة".