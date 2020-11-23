شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز طبياً لمواجهة الزمالك حال سلبية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى الحالة الطبية لوليد سليمان، نجم هجوم الأهلي، بعد تعرضه للإصابة فى مواجهة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، وموقفه من مواجهة الزمالك حال تحول مسحة كورونا الخاصة به من إيجابية لسلبية، وأكد الجهاز الطبى أن إصابة وليد سليمان عبارة عن إجهاد بسيط لن يعوقه عن خوض المباراة، مشددين على أن العائق أمام لحاقه بمواجهة الزمالك هو نتيجة مسحة كورونا والتى سيجريها الأيام المقبلة.

ويواجه الأهلى الزمالك الجمعة المقبل على استاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى لا يزال حضور الجماهير فيها غامضاً بعد موافقة الكاف على حضور الجماهير إلا أن الأمن لم يمنح كلمته الأخيرة فى هذا الملف.

من جهته قال حازم الحديدى وكيل الحاوى، "حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته ونجله بالكورونا"، مؤكداً أن اللاعب مهم فى الأهلى ونتمنى عودته للملاعب فى أقرب وقت قبل النهائى الأفريقي".

وكان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة، وأجرى اللاعبون والجهاز الفنى مسحة طبية،، فى مقر النادى بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتى حقق خلالها الأهلى الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندرى فى دور نصف نهائى ‏بطولة كأس مصر.‏