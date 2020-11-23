شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك وجها لوجه خلال 72 ساعة فى القدم واليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الرياضة المصرية مواجهتين مهمتين بين قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى 72 ساعة على مدار يومى الجمعة والأحد المقبلين فى نهائيات منتظرة على صعيد كرة القدم وكرة اليد، فى حالة من ترقب الجماهير العاشقة لكلا الناديين لهاتين المواجهتين المهمتين.

يلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة القدم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة بالتاريخ على استاد القاهرة، فى مواجهة يترقبها الجميع حيث يبحث الأهلى على النجمة الأفريقية التاسعة بينما يبحث الزمالك على لابطولة الأفريقية السادسة فى تاريخه .

فيما يلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020 الأحد المقبل على صالة أكتوبر الدولية بدون حضور جماهيرى، حيث سيقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكلا الناديين والإعلاميين فقط.