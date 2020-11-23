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الأهلى والزمالك وجها لوجه خلال 72 ساعة فى القدم واليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المصرية مواجهتين مهمتين بين قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى 72 ساعة على مدار يومى الجمعة والأحد المقبلين فى نهائيات منتظرة على صعيد كرة القدم وكرة اليد، فى حالة من ترقب الجماهير العاشقة لكلا الناديين لهاتين المواجهتين المهمتين.

الأهلى أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى التاريخ 

يلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة القدم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة بالتاريخ على استاد القاهرة، فى مواجهة يترقبها الجميع حيث يبحث الأهلى على النجمة الأفريقية التاسعة بينما يبحث الزمالك على لابطولة الأفريقية السادسة فى تاريخه .

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الأهلى أمام الزمالك فى نهائى دورى محترفى كرة اليد 2019/ 2020 

فيما يلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020 الأحد المقبل على صالة أكتوبر الدولية بدون حضور جماهيرى، حيث سيقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكلا الناديين والإعلاميين فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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