شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتى الزمالك فى الجولتين الـ10 و11 بدورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، تعديل موعد مباراتى الزمالك فى الجولتين الـ 10 ، 11 بدورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 المحدد لهما غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بسبب البث التليفزيونى.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك غدا أمام الجزيرة فى الثانية ظهرا بدلا من الرابعة عصرا، فيما يقام لقاء الزمالك وحدائق الأهرام الأربعاء فى نفس التوقيت أيضا فى الثانية ظهرا.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مؤخرا، عن إقامة مواجهة ديربى نهائى دورى المحترفين 2019 / 2020 بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجارى بصالة أكتوبر الدولية بدون الجمهور فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة فى موجته الثانية.

وتشهد جولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.