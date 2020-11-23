شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى يجتمع بحازم إمام قبل إجراء قرعة دورى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على الاجتماع بحازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق قبل إجراء قرعة دورى الموسم الجديد، والحديث معه عن أهم القضايا الموجودة على الساحة الكروبة، على رأسها لقاء نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقام بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

يذكر أن حازم إمام أحد المدعوين من اللجنة الخماسية لحضور قرعة الدورى بصحبة عدد من نجوم الكرة المصرية لسحب القرعة وسط مندوبى أندية الدورى.

وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الحديد بعد تعديله وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

تكشف اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم ، الاثنين، على هامش قرعة الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.