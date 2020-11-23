شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي والزمالك الأفضل فى أفريقيا وخير واجهة لمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى العميد أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك ومنتخبنا الوطنى السابق، أن تخرج مباراة الأهلى والزمالك القادمة فى أجواء تنافسية قوية بعيداً عن التعصب، خاصة أن القطبين الأهلى والزمالك هما خير واجهة لبلدنا مصر، وبالتالى فلابد من خروج المباراة فى أبهى صورة لأنها تعكس ما وصلت له الكرة المصرية من تقدم ونجاح فى السنوات الأخيرة.

وقال أحمد أحسن لليوم السابع، "الحمد لله بطولة أفريقيا أصبحت بطولة مصرية فى النسخة الحالية بعد صعود الأهلى والزمالك للمباراة النهائية.. أتمنى من كل عناصر المنظومة اللاعبين والمدربين والجماهير والإعلاميين العمل على اخراج المباراة فى أفضل صورة من أجل بلدنا".

وأضاف العميد أحمد حسن أن قطبى الكرة المصرية هما الأفضل فى أفريقيا ويمثلون أهم ديربى عربياً وأفريقياً، وبالتالى فلابد من استثمار وتسويق ذلك بالشكل الأمثل.

ويواجه الأهلى الزمالك الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا وهى المواجهة التى سيتأهل الفائز فيها لكأس العالم للأندية ويشارك فى كأس السوبر الافريقى المقرر اقامتها يوم 10 ديسمبر القادم فى القاهرة.