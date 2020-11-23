شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطالب الأندية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت وزارة الشباب والرياضة من الهيئات الرياضية من أندية ومديريات الشباب والرياضة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، من تباعد اجتماعى ومنع التكدس، وكذلك ارتداء الماسك، مع تطبيق كافة تعليمات وقرارات مجلس الوزراء، فى ظل بدء انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.

وقال أشرف صبحى، إن الفترة المقبلة خاصة شهرى ديسمبر ويناير، وفقا لتوقعات الخبراء يشهد انتشار للفيروس، لذلك ستكون الوزارة على أتم استعداد لمواجهة ذلك، مع تركيز وتدقيق الإجراءات التى تقوم بها الوزارة من مختلف الهيئات الرياضية لضمان سلامة الجميع.

وأكد وزير الرياضة أنه لا نية لإلغاء أو إيقاف النشاط الرياضى بعد تزايد أعداد الإصابات بكورونا بين اللاعبين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الماضية إصابة على جبر لاعب فريق بيراميدز، ووليد سليمان و محمد شريف لاعبى الأهلى بفيروس كورونا، لينضموا إلى قائمة الرياضيين عامة، ولاعبى كرة القدم خاصة، الذين وقعوا ضحية هذا الفيروس، ويخضعون للعزل الصحى ، لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية مثل كهربا وصالح جمعة ، محمد حسن ، دونجا لاعب بيراميدز .