شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: تمنيت المشاركة فى مباراة 6/1.. ودفاع الأهلى نقطة ضعف بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل القبانى، نجم الزمالك السابق، أنه كان يتمنى المشاركة فى مباراة ستة واحد أمام الأهلى، موضحاً أن مشاركته كانت من الممكن أن تغير مجرى المباراة الشهيرة، وقال القبانى فى تصريحات تليفزيونية لقناة اون تايم سبورت، "مباراة "لوب عبد الحليم على " أغلى مباراة بين الأهلى والزمالك على قلبى والتى فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبحب مباراة 4/3 فى الكأس رغم أننا خسرنا لأنها مباراة ممتعة وشهدت سبعة أهداف رائعة".

وأضاف وائل القبانى، "كنت أتمنى المشاركة فى مباراة 6/1 أمام الأهلى، استبعادى من اللقاء كان تأليف من أوتوفيتسر لم أفهمه حتى الآن، وتعرض رضا سيكا مدافع الزمالك لموقف صعب فى المباراة لأنه كان عائدا من الإصابة والناس شيلته الليلة دون ذنب، كان نفسى أشارك كان ممكن النتيجة تتغير مش غرور على فكرة بس على الأقل مكنتش النتيجة هتطلع كدا".

وعن نهائى القرن قال وائل القبانى، "قلب دفاع الأهلى نقطة ضعف واضحة والزمالك لازم يستغلها، أنا لو مدرب هقول لهجوم الزمالك العبوا عليها".

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا تاريخيًا بتواجد عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى نهائى البطولة، المقرر له التاسعة مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد فى شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين.

تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.