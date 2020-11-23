شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب الزمالك يتعافى من كورونا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، من فيروس كورونا بعدما جاءت المسحة التى خضع لها بالأمس نتائجها اليوم سلبية، بعد الخضوع لعزل صحى فى العين السخنة لإصابته بفيروس كورونا، وبذلك أصبح اللاعب جاهزاً للتواجد مع الفريق فى معسكر القمة حال الحاجة إلى جهوده، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه عصر اليوم فى مقر النادى قبل دخول المعسكر المغلق.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية أمس، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، الذى أقيم فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

وجاء برنامج الفريق الأبيض لمواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.