شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري أبطال أفريقيا، الذى لم يتحدد حتى الآن، وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربى، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة فى مصر.

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق القاهرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.