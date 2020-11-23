شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يخضع لمسحة كورونا فى منزله قبل الانتظام فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مسئولو الزمالك طبيباً من جهاز الفريق بالإشراف على خضوع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لمسحة كورونا فى منزله، فى الوقت الحالى، من أجل الاطمئنان على حالته قبل الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لدخول معسكرا مغلقا بداية من اليوم الإثنين، ضمن التحضيرات لمواجهة الأهلى.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، بالأمس، وسط غياب ساسى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، الذى أقيم فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه عصر اليوم، على ملعب النادى، ووفقا لموعد ظهور نتيجة تحليل فرجانى ساسى سيتحدد مدى إمكانية تواجده فى المران أو خوضه مرانا منفردا قبل انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق.