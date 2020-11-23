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على معلول يصل القاهرة ظهراً ويشارك فى تدريبات الأهلى الخامسة مساءً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل التونسى على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير، وكان من المفترض أن يصل معلول أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، ما دفع إدارة النادى للتدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام فى تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائى أفريقيا.

ويشارك على معلول في تدريبات الأهلي اليوم، الاثنين، على ملعب  السلام فى الخامسة مساءً، ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويواجه فريق النادي الأهلي أزمة كُبرى خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري  أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًصبات التى تُطارده خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها إصابة وليد سليمان في مبالاة أبوقير للأسمدة أول أمس ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بتوقيع وليد سليمان وتعرض الأخير للإصابة اضطرته لمُغادرة أرض الملعب.

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