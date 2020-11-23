شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ربع نهائى كأس مصر.. 9 أهداف وتألق الحاوى وبسام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل الزمالك عقد المتأهلين لنصف نهائى النسخة رقم 88 لكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر (2 – 1) فى اللقاء الذى شهده ملعب السويس الجديد مساء السبت، وأداره الدولي محمود عاشور، وبهدفين مقابل هدف أيضاً تأهل الأهلي للدور ذاته عقب تفوقه على أبو قير للأسمدة في المواجهة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في نفس اليوم بصافرة محمد سلامة.

كان الثنائي طلائع الجيش والاتحاد السكندرى قد سبقا القطبين الكبيرين لنصف النهائي بعد تفوق الأول على بيراميدز بفارق ركلات الترجيح فى الرابع عشر من أكتوبر الماضى والثاني على المقاولون العرب (2 – 1) في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

ونستعرض أبرز أرقام وظواهر هذا الدور على النحو التالي:



1- 4 مباريات أقيمت في نصف نهائي البطولة شهدت تعادل وحيد وثلاثة انتصارات جميعها بنتيجة (2 – 1).



2- حضرت ركلات الترجيح في لقاء طلائع الجيش وبيراميدز الذي شهد تألق للحارس محمد بسام بتصديه لثلاث ركلات نفذها ثلاثي بيراميدز جون أنتوي وعلى جبر ومحمود حمادة.



3- مباراتا الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب والأهلي أمام أبو قير للأسمدة تم حسمهما دون في الوقت القانوني بعكس المواجهة الأخيرة في هذا الدور بين الزمالك ونادي مصر التي التي امتدت للوقت الإضافي.



4- تأخر المقاولون أمام المقاولون بهدف شكري نجيب ثم تمكن من التعادل عبر خالد قمر وحسم المباراة في الوقت بدل الضائع عن طريق السيد سالم.



5 - تكرر هذا السيناريو بإثارة أكبر في لقاء الزمالك ونادي مصر عندما تقدم هذا الأخير بهدف البديل عبد الرحمن جندية في الدقيقة 85 وتمكن بديل أخر هو أسامة فيصل من إدراك التعادل للزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ثم رجح البديل الثالث أحمد سيد "زيزو" كفة حامل اللقب من علامة الجزاء في الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الثاني.



6- 9 أهداف تم تسجيلها خلال هذا الدور بمتوسط 2.25 هدفاً في اللقاء الواحد وهي نفس النسبة تقريباً التي شهدها الموسم رقم 61 للدوري (690 هدفاً في 306 مباراة).



7- اهتزت الشباك بـ 3 أهداف في الاشواط الأولى جميعها في لقاء الأهلي وأبو قير للأسمدة مقابل 5 أهداف في الأشواط الثانية وهدف واحد في الشوط الإضافي الثاني.



8- وليد سليمان لاعب الأهلي تربع في صدارة هدافي هذا الدور بتسجيله ثنائية فريقه أمام أبو قير للأسمدة.



9- 3 من الأندية التي تأهلت للمربع الذهبي سبق لها التتويج باللقب وهي الأهلي (36 مرة) والزمالك (27 مرة ) والاتحاد السكندري (6 مرات)