شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد فى لقاء حوارى بوزارة الرياضة لدعم مبادرة "لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، لقاءً حوارياً غدا، الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن مبادرة "لا للتعصب" لنبذ التعصب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بين الأهلى والزمالك والذى يقام باستاد القاهرة. ومن المقرر أن يكون على رأس الحضور ضياء السيد نجم الاهلى السابق، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم الرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن التعصب أصبح منتشراً فى عدة مجالات، والفترة الحالية نواجه التعصب فى كل شيء، من بينها الرياضة، موضحاً أن الإعلام هو الشريك الرسمى للنجاح فى سلام أداء المنظومة الرياضية، لذلك فالإعلام له دور مهم فى مبادرة لا للتعصب .

وأشار وزير الرياضة إلى أن تعليم النشء والشباب لن يأتى فى يوم وليلة بل يحتاج لأيام وسنوات لذلك المبادرة سيتم استمرارها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاعلام وسيتم التعاون مع كل الجهات منها وزارة التربية والتعليم

وكشف صبحى أن هناك عدة محاور لتطبيق مبادرة لا للتعصب، منها التوعية بتشكيل لجنة علمية بالتعاون مع المجلس مع اساتذة التربية واعداد مناهج وارسالها لوزارة التربية والتعليم لنبذ التعصب، المحور الثانى وهو الاستعانة بخبراء الاعلام للاستعانة بهم لضبط الاداء لنبذ التعصب، وتنفيذ مؤتمر تحت اشراف الوزارة والمجلس بحضور نجوم كبار من الأندية والاعلامين والجمهور تحت شعار لا للتعصب، بالإضافة إلى تسجيل كلمة للنجوم القدامى عن الروح الرياضية ونبذ التعصب، مع تنفيذ لقاءات حوارية عن مدى تأثر الشباب والنشء بنجوم الرياضة.