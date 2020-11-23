شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور "قائد" الاتحاد السكندرى أمام الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على منح شارة القيادة لحسام عاشور لاعب الفريق فى لقاء الأهلى المقبل بالدور نصف النهائى لكأس مصر المقرر إقامته باستاد السويس فى الأول من ديسمبر المقبل، لرفع روحه المعنوية، خاصة أنه أحد كباتن الأهلى خلال العصر الأخير.

ويرغب حسام حسن فى رفع الروح المعنوية لحسام عاشور فى تلك المباراة تحديدا، خاصة أنها ستكون الأصعب فى مشوار اللاعب، نظرا لأنها اللقاء الأول للاعب أمام فريقه السابق الذى شارك معه طيله عمره السابق فى حصد البطولات والألقاب، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا عليه من حيث الناحية النفسية.

من ناحية أخرى، تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سمنود على ملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق،حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف لخالد قمر ونجح سمنود فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى وكاد أن يخرج متقدما بالهدف الثانى لولا براعة حارس الاتحاد الذى انقذ مرماه من فرصه موكده ليحفظ على تعادل الفريق.

وأشرك العميد حسام حسن المدير الفنى للاتحاد جميع لاعبى الاتحاد خلال شوطى اللقاء حيث تعد المباراة الفرصة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر فى الدور قبل النهائى والمقرر لها أول ديسمبر المقبل على ملعب السويس الجديد، وأكد حسام حسن ان المباراة كشفت عن العديد من المشاكل وأهمها أزمة خط الظهر والتى لم يجد لها حل حتى الآن.

ويسعى حسام حسن للوقوف على التشكيل الأمثل الذى يخوض به مباراة الأهلى القادمة والتى يأمل فيها جمهور الاتحاد من تخطى عقبه الأهلى والوصول لنهائى كأس مصر وحضر الثنائى عمر الميدانى و رزاق سيسيه التدريبات وقام بعمل الاحماء عقب عمل المسحة فور وصولهم صباحاً وسينضم الثنائى للتدريبات الجماعية ابتداء من الغد.