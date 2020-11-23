الامارات | إطلاق سراح البطل الأولمبي الأردني أبوغوش بعد إيقاف تنفيذ الحكم بسجنه

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح البطل الأولمبي الأردني أبوغوش بعد إيقاف تنفيذ الحكم بسجنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت محكمة الأمن العام الأردني إيقاف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق البطل الأولمبي في لعبة التايكواندو أحمد أبو غوش، على خلفية قضية جنائية.

وقال مصدر رياضي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن مديرية الأمن العام "أطلقت سراح أبو غوش نهاية الأسبوع الماضي بعد إيقافه لقرابة 80 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية تعود لمشكلة في قيده المدني".

وكانت محكمة الأمن العام أصدرت في الخامس من نوفمبر الجاري قرارا بحبس ابو غوش، وهو أحد منتسبي جهاز الأمن العام، ستة أشهر وطرده من الخدمة العسكرية عن جرم حيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة.

وجاء هذا القرار إستناداً إلى الصلاحيات القانونية لمديرية الأمن العام وعملاً بروح القانون ومن باب إعطاء الفرصة له ليتمكن من العودة للإنخراط بالمجتمع بطريقة سليمة وإفساح الطريق له من جديد للعودة إلى المجال الرياضي، وفق تصريحات سابقة لمديرية الأمن العام جاء فيها أيضا "نأمل أن يكون هذا القرار دافعاً له للتحلي بالإنضباط وإتباع القوانين وممارسة المواطنة الصالحة".

وحفر ابو غوش (24 عاما) اسمه بأحرف من ذهب في الرياضة الأردنية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، بحصوله على الميدالية الذهبية في وزن 68 كلغ في لعبة التايكواندو وهو إنجاز يحدث لأول مرة.

وشكر ابو غوش كل من وقف الى جانبه خلال فترة إيقافه من خلال ما نشره على صفحته في الفيسبوك "أود أن أشكر كل من قام بالاطمئنان علي سواء بمحاولة الاتصال بي أو حتى برسالة او كلمة، وأود أن أبلغ الجميع أنني وبحمد الله بألف خير".

تابع "لا بد أن أوجه الشكر والعرفان لكل فرد منكم على ما وجدته من دعم ووقفة خلفي ينبع منها الحب من طرفكم جميعاً، خلال الفترة الماضية غمرتموني بلطفكم ومحبتكم وهذه نعمة من الله، وأعذر ايضاً من اساء فهمي او أساء لي".

أضاف "اسمحوا لي أن لا أخوض بأية تفاصيل قانونية حول ما حدث معي خلال الفترة الماضية مع أي شخص أو جهة كانت، وذلك احتراماً للأمن العام والقضاء الأردني، أما بما يتعلق بتوجهاتي الرياضية المستقبلية، فإنني سأطلعكم على أي مستجد في أوانه".

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