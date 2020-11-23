الامارات | بوغبا يعاني في مانشستر يونايتد.. 4 سنوات من الإحباط "والاحتياط"

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يعاني في مانشستر يونايتد.. 4 سنوات من الإحباط "والاحتياط" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجسّد عدم قدرة مانشستر يونايتد الانجليزي في تحويل قدراته المالية الى فريق فعّال على أرضية الملعب في المعاناة التي يعيشها لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا منذ عودته الى صفوفه قبل أربع سنوات، حيث فشل في الآونة الاخيرة في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة المدرب النرويجي اولي غونار سولسكاير.

ومرّة جديدة، تحدّث بوغبا العائد الى صفوف مانشستر قادما من يوفنتوس الايطالي مقابل رقم قياسي للنادي الشمالي العريق بلغ 118 مليون دولار عام 2016، عن إحباطه من الحالة التي يعيشها في ناديه خلال فترة النافذة الدولية حيث ساهم في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي من دوري الامم الاوروبية.

وبعد أن اشارت تقارير بان استبعاد بوغبا من التشكيلة الاساسية في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان أحد العوامل التي أدت الى إقالة الاخير من منصبه في ديسمبر عام 2018، فإن المدرب الحالي وصل الى الخلاصة ذاتها بشأن صانع الالعاب الفرنسي ليبقيه على مقاعد الاحتياط.

خاض بوغبا مباراة واحدة اساسيا في اخر خمس لفريقه في الدوري المحلي وفيها تسبب بركلة جزاء سمحت لارسنال الفريق الزائر في العودة فائزا 1-صفر.

وعلى العموم، سقط مانشستر يونايتد في ثلاث من المباريات الاربع التي خاضها بوغبا اساسيا على ملعب اولد ترافورد هذا الموسم، بينها الخسارة الفادحة امام توتنهام 1-6 في مباراة تسبب فيها بوغبا بركلة جزاء اخرى ايضا.

وفي الوقت الذي كان فيه بوغبا من الاسماء الاولى في التشكيلة الرسمية، لم يعد في الوقت الحالي حتى اللاعب الاكثر تأثيرا في وسط الشياطين الحمر لا سيما بعد انتقال البرتغالي برونو فرنانديش الى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.

وقد نجح حتى الان في تسجيل 19 هدفا في 34 مباراة، آخرها هدف الفوز من ركلة جزاء في مرمى وست بروميتش البيون السبت واصبح القلب النابض للفريق.

وغاب بوغبا عن هذه المباراة لاصابة طفيفة تعرض لها في كاحله لكنه على الارجح سيكون جاهزا لخوض اللقاء ضد باشاك شهير التركي في دوري الابطال الثلاثاء.

وباستثناء بعض العروض الجيدة منذ استئناف نشاط الدوري الانكليزي نهاية الموسم الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يتمكن سولسكاير من ايجاد التوازن المناسب لاشراك بوغبا وفرنانديش سويا في وسط الملعب.

خاض الثنائي المباريات الثلاث الاولى في الموسم الحالي عندما تلقت شباك الفريق 11 هدفا في مواجهة كريستال بالاس وتوتنهام وبرايتون تواليا.

أما ابرز مباراة خاضها الثنائي، فكانت ضد لايبزيغ الالماني عندما خرج مانشستر بفوز عريض بخماسية نظيفة.

وغالبا ما ضحى سولسكاير بوغبا مفضلا شراكة البرازيلي فريد والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي او الصربي نيمانيا ماتيتش الاكثر نشاطا في وسط الملعب، لانها ضمانة اكبر لحماية خط الدفاع.

سعادة مفقودة

وتطرق مدرب فرنسا ديدييه ديشان الى وضع بوغبا بقوله "يعيش وضعية في ناديه حيث لا يشعر بالسعادة، لا من ناحية عدد الدقائق التي يحصل عليها للعب او من ناحية المركز الذي يشغله في الملعب".

ولطالما تحدث بوغبا عن رغبته في الدفاع عن الوان ريال مدريد الاسباني في احد الايام لا سيما اذا كان هذا الامر يعني اللعب باشراف مواطنه المدرب زين الدين زيدان، وربما يكون مانشستر مستعدا للتخلي عنه لا سيما بأنه عزز خط وسطه بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك مقابل 45 مليون يورو خلال الصيف علما بأن عقد بوغبا معه ينتهي في يونيو عام 2022.

لكن مانشستر يواجه تكبد خسائر مالية كبيرة في حال التخلي عنه مقارنة مع ما دفعه النادي للحصول على خدماته قبل اربع سنوات الا اذا قام بوغبا بتحسين ادائه في صفوف فريقه ومع منتخب بلاده في كأس اوروبا الصيف المقبل.

وأصرّ سولسكاير الاسبوع الماضي بأن بوغبا لا يزال "عنصرا هاما" في صفوف الفريق لكنه في المقابل ليس في وارد المخاطرة بمستقبله على رأس الجهاز الفني من خلال الزج به أساسيا.

وعانى سولسكاير من ضغوطات متزايدة في الاونة الاخيرة لا سيما بعد الخسارة ذهابا امام باشاك شهير بعد بداية جيدة شهدت فوزه على سان جرمان الفرنسي وصيف البطولة العام الماضي 2-1 وعلى لايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي ايضا الموسم الماضي، بخماسية نظيفة ايضا.



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