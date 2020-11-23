شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقدم واجب العزاء فى وفاة لاعب صن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلى وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، العزاء لمسئولي ومحبي وجماهير نادي صن داونز الجنوب إفريقي في وفاة اللاعب أنيل نجكونجكا، مدافع الفريق الذي توفي اليوم الاثنين في حادث سيارة بالقرب من مدينة ديربان.
يذكر أن الخطيب يتمتع بعلاقات قوية مع المسؤولين بنادى صن دوانز منذ فترة ويتواصل مع رئيس النادى بشكل مستمر فى إطار العلاقات المتميزة بين الناديين.
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