شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينافس ريـال مدريد وبرشلونة وليفربول على جائزة «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد النادي الأهلي ضمن قائمة الأندية المرشحة للحصول على جائزة أفضل ناد في القرن الـ 21، خلال الفترة من 2001 – 2020، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها في الإمارات يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

وضمت القائمة كلاً من، الاهلي، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني.

ويعد النادي الأهلي هو الوحيد من خارج قارة أوروبا المتواجد في القائمة، بعدما تم اختياره بعد الإنجازات والألقاب العديدة التي حققها منذ بداية الألفية، وأبرزها الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا أعوام 2001، و2005، 2006، 2008، 2012، 2013، بجانب الحصول على كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013.