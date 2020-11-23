شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجدد إعارة «منسي» لطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نادي بيراميدز، إعارة مهاجمه ناصر منسي لاعب المنتخب الأولمبي المصري، إلى صفوف طلائع الجيش لموسم آخر.

ووقع ناصر منسي عقود انتقاله لطلائع الجيش، اليوم الإثنين، بحضور مسؤولي الجهاز الفني للطلائع، بعد جلسة جمعته بالمدير الفني طارق العشري.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بعرض رسمي لاستعارة ناصر منسي مهاجم بيراميدز لموسمين، لكن المفاوضات تعثرت بعد أن تحول اللاعب للطلائع.

ولعب ناصر منسي، البالغ من العمر 23 عامًا، معارًا لطلائع الجيش في الموسم الماضي.

وكان بيراميدز قد أعار حارسه أحمد دعدور لموسمين قادمين للمصري البورسعيدي، كما أعار لاعبه البيروفي كريستيان بينافينتي إلى رويال أنتويرب البلجيكي، بجانب إعارة عمرو مرعي لطلائع الجيش، ورحيل أحمد على إلى البنك الأهلي.