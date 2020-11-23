شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: الإدارة ولاعبو الفريق نسيوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي سعد محمد، لاعب نادي الزمالك المصاب بمرض السرطان، حزنه الشديد للتجاهل الذي يلاقيه من قبل نادية سواء كان التجاهل من قبل مجلس إدارة النادي أو اللاعبين، عكس الفترة الأولى من مرضه حيث كان الجميع متكاتفا حوله. وقال سعد محمد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: كنت أتمني أستمرار الدعم المعنوي قبل المادي من قبل النادي الذي أعشقه وأجد أنه أملي الوحيد للاستمرار في الحياة من خلال انتصاراته والحصول على البطولات .

وتابع: تكاليف علاج المرض باهظة للغاية ومقدرتي لا تستطيع تحمل ذلك، خصوصا وأنني أتعالج منذ أكثر من سنة ونصف ورغم أنني أعالج على نفقة الدولة إلا أنني أتحمل شراء أدوية ب30 ألف جنيه شهريا. وأضاف سعد: الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي، رغم مطالبتي في البداية بتقرير عن حالتي وهو ما قومت به، إلا أنهم تهربوا جميعا. وكشف أن معظم لاعبي الزمالك كانوا يتواصلون معي باستمرار في بداية مرضي فضلا عن اسماعيل يوسف، ولكن حاليا لا أجد سوي التجاهل منهم.