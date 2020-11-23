شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فرجاني ساسي الى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة منذ لحظات قليلة بعد إنهاء أزمة الطيران التي عطلت قدومه لمصر.

وتأخرت عودة ساسي ليومين بسبب أزمة في الطيران، قبل أن يصل الأراضي المصرية.

ويسعى فرجاني ساسي للحاق بمعسكر فريقه الذي يبدأ اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي، الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيخضع اللاعب لمسحة طبية للتأكد من سلبية عينته الخاصة بفيروس كورونا، قبل الانضام لمعسكر الأبيض.