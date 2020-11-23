شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار بإيقاف رئيس «كاف» بتهم فساد: رحلات عمرة وصفقات تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة، الإثنين، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، ونائب رئيس الفيفا، بسوء السلوك المالي، وعرض وقبول الهدايا أو غيرها من المزايا، وإساءة استخدام المنصب، وقضايا اختلاس.

وأضاف نص البيان الذي نشرته مدونة الفيفا للأخلاقيات.أن: «التحقيق في سلوك السيد أحمد بصفته رئيس الكاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تم بمختلف قضايا الحوكمة المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، والتي شملت مشاركته في تنظيم وتمويل رحلات عمرة إلى داخل الاتحاد، وكذلك إنخراطه في صفقات مع شركة المعدات الرياضية Tactical Acier وأنشطة أخرى».

وأشار البيان: «قضت الدائرة القضائية في قرارها، بعد جلسة استماع طويلة، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا ومزايا أخرى، وسوء إدارة الأموال، وإساءة استغلال منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونتيجة لذلك، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من النسخة الحالية من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك المادة. 28 من نسخة 2018، وفُرضت عليها عقوبات بحظر جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (الإدارية أو الرياضية أو غيرها) على الصعيدين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها 200.000 فرنك سويسري أحمد أحمد.

وتم إخطار السيد أحمد اليوم بشروط القرار، وعندما يدخل الحظر حيز التنفيذ، سيتم إخطار السيد أحمد به.