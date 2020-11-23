شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يوقف رئيس «كاف» أحمد أحمد 5 سنوات في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، وقف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد 5 سنوات في قضايا فساد، لسوء السلوك المالي.
وقالت بيريز إدورد، المذيع في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عبر حسابه على تويتر إن من بين هذه الاتهامات: «تقديم وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى، وإساءة استخدام المنصب، واختلاس الأموال».
وقرار الفيفا يعني أن أحمد أحمد لا يمكنه الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل.
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