شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول معلول بعد حل أزمة الطيران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل التونسي على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير.
وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائي إفريقيا.
ودخل الأهلي معسكرا مغلقًا أمس الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.
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