شكرا لقرائتكم شوبير : قائمة أبوريدة تتواصل مع الأندية لرفض لائحة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح الاعلامى أحمد شوبير أن المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى والدولى لمجموعته الانتخابية عن وجود إمكانية لديه فى الوقت الحالى للترشح لرئاسة الجبلاية، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أبو ريدة قال لمجموعته ممكن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة بس لازم يكون فى تغيير فى الوجوه بمعنى وجود وجوه قديمة وأخرى جديدة ، وقالهم مش هدخل بقائمة معلنة بس فى النهاية انتو قائمتى ومقدرش اشتغل من غيركو"

وتابع شوبير:" مجموعة أبو ريدة هتروح الجمعية العمومية يوم الاحد من أجل رفض اللائحة فلقد طلب ابوريدة من اعضاء مجموعته التواصل مع الاندية لرفض اللائحة من أجل اقامة الانتخابات باللائحة القديمة".

وأردف شوبير:" أبو ريدة هوسبب تأخير وصول خطاب الفيفا لإتحاد الكرة وتوقعى سوف يأتى خطاب يطلب من اتحاد الكرة إقامة انتخابات لمدة أربعة سنوات".

وفى وقت سابق ، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، سيخوض انتخابات اتحاد الكرة ضمن قائمة جمال علام، بينما يقاطع حازم إمام وسيف زاهر اجتماعات هذه القائمة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هانى أبو ريدة لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة، هناك اجتماعات مكثفة فى منزله للقائمة القديمة لقائمة جمال علام، وهم عصام عبد الفتاح وخالد لطيف ومجدى عبد الغنى وكرم كردى ومجدى المتناوى وثروت سويلم وعامر حسين ومحمد أبو الوفا وأشرف محرم".

وأضاف شوبير، "عماد متعب ممكن يتواجد فى هذه القائمة، أبو ريدة يحاول ضم النجوم ويعقد اجتماعات مع أندية الجمعية العمومية بشكل متواصل، مؤكدا أن عامر حسين حسم رأيه ورفض لجنة المسابقات وقرر خوض الانتخابات على عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، لذا تم التفكير فى عودة مازن مرزوق لرئاسة لجنة المسابقات بعد رحيل حسام الزناتى ."

وأوضح شوبير أن "اجتماعات هذه القائمة شملت الحديث على ضرورة الاعتراض على بند التجنيد وبند الثمانى سنوات فى الجمعية العمومية المقبلة، وحتى الآن مفيش خطاب جاء للجبلاية بشأن إقامة الانتخابات فى 15 ديسمبر المقبل، وممكن يكون هناك اتصالات بأحد المسئولين فى الاتحاد الدولى ومن خلاله يتم تسريب أخبار عن هذه الكواليس، لكن حتى الان مفيش قرار نهائى بشأن موعد الانتخابات".