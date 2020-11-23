شكرا لقرائتكم وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى، على الترتيب، إلى القاهرة، من أجل الاستعداد رفقة قطبى الكرة المصرية لخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما تعطل وصول الثنائى على مدار اليومين الماضيين بسبب عطل فى الطائرة الخاصة برحلتهما قبل أن يستقل الثنائى طائرة اليوم ووصلا إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدا للانضمام إلى القطبين.

وينتظر الزمالك وصول المغربى أشرف بن شرقى الذى استقل أيضا رحلة العودة إلى القاهرة، حتى تكتمل الصفوف البيضاء فى معسكر مواجهة الأهلى فيما تقرر خضوع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى للمسحات الخاصة بفيروس كورونا فى الزمالك، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى وضعها الجهاز الطبى للفريق للمعسكر المقرر انطلاقه اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، بالأمس، وسط غياب ساسى وبن شرقى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، الذى أقيم فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.