شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يوم 10 ديسمبر المقبل موعدا لاقامة مباراة السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا الذي لم يتحدد حتي الان وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربي ، بعد قرار الكاف باقامة المباراة في مصر .

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق القاهرة ، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.