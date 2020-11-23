شكرا لقرائتكم على معلول يشارك فى مران الأهلى اليوم فور وصوله القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد مران فريق الأهلى اليوم، الاثنين، مشاركة التونسى علي معلول، والمقرر اقامته على ملعب السلام فى الخامسة مساء اليوم، ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأحد عقب خوض مرانه علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يصل علي معلول، القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير، وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائي إفريقيا.

ويواجه فريق النادي الأهلي أزمة كُبر خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًصبات التى تُطارده خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها إصابة وليد سليمان في مبالاة أبوقير للأسمدة أول أمس ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بتوقيع وليد سليمان وتعرض الأخير للإصابة أضطرته لمُغادرة أرض الملعب .