على معلول يشارك فى مران الأهلى اليوم فور وصوله القاهرة

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جدة - عمرو شويل يشهد مران فريق الأهلى اليوم، الاثنين، مشاركة التونسى علي معلول، والمقرر اقامته على ملعب السلام فى الخامسة مساء اليوم، ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأحد عقب خوض مرانه علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يصل علي معلول، القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير، وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائي إفريقيا.
ويواجه فريق النادي الأهلي أزمة كُبر خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًصبات التى تُطارده خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها إصابة وليد سليمان في مبالاة أبوقير للأسمدة أول أمس ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بتوقيع وليد سليمان وتعرض الأخير للإصابة أضطرته لمُغادرة أرض الملعب .
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