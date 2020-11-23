شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان وتعادلان بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد :زيدان الربيعي

حقق الشرطة فوزاً صعباً على ضيفه القاسم بهدف واحد دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كربلاء الدولي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقدّم الفريقان واحدة من أفضل المباريات في الدوري العراقي لحد الآن؛ إذ تسيّد الشرطة مجريات الشوط الأول، وأهدر لاعبوه الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، بينما شهد الشوط الثاني تحركات جميلة جداً من لاعبي فريق القاسم، إلا أن خبرة لاعب الشرطة مازن فياض حسمت المباراة لصالح فريقه في الدقيقة 90، عندما أرسل كرة من بين أقدام أحد مدافعي القاسم الذي حجب الرؤية عن حارس مرماه لتعانق الشباك.

وبالنتيجة ذاتها فاز فريق أربيل على ضيفه فريق الديوانية، وسجل الهدف اللاعب نياز محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

في حين انتهت مباراة فريق الكهرباء وضيفه فريق نفط البصرة بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، سجل هدف الكهرباء اللاعب أموري عيدان في الدقيقة 50، بينما أدرك التعادل لنفط البصرة اللاعب أحمد فرحان في الدقيقة 60.

وبذات النتيجة انتهت مباراة فريق زاخو مع ضيفه فريق النفط، سجل هدف النفط اللاعب ليث تحسين في الدقيقة 19، في حين سجل هدف التعادل لفريق زاخو اللاعب محمد جواد في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.