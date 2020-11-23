شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم العنكوشي بأربعة آلاف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد :زيدان الربيعي

تم تغريم رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي من لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي للكرة؛ بسبب تصريحاته على حكم مباراة فريقه أمام الكرخ.

وذكرت لجنةُ الانضباط في بيان أنها قررت معاقبة رئيس الهيئة الإدارية ل‍نادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي «حوالي أربعة آلاف دولار أمريكي»، على خلفية الشكوى التي تقدمَ بها رئيسُ لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرتْ من قبل المشكوّ منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ، والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت اللجنة، أنه في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد على موسمٍ كامل، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام.

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