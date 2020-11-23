شكرا لقرائتكم خبر عن خال هندرسون يكسب ثروة من رهان قبل 9 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما كان حارس مانشستر يونايتد دين هندرسون (23 عاماً) بسن الـ14 راهن خاله مارتن بلنكيت بمبلغ 25 جنيهاً استرلينياً على أنه سيلعب يوماً ما في منتخب إنجلترا، رغم أن نسبة نجاح الرهان كانت 500/1. وبعدما لعب هندرسون أول مباراة في المنتخب أمام أيرلندا مؤخراً حصل خاله على 12.500 استرليني، كما حصلت والدته وجدته على 2500 استرليني لكل منهما.

وعلق الخال:«لم أتحدث مع دين عن الرهان، لكنه بعث لي رسالة بعد المباراة وقال لي، هل ربحنا المال ؟ قلت له نعم.. إنه فتى مميز ويستحق».

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