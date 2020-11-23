رسميًا.. أخلاقيات فيفا تعلن إيقاف أحمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أدانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، واتخذت قرارًا بإيقافه مع تغريمه ماليًا.

وفي بيان رسمي، تم نشره اليوم الاثنين، أكدت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي في قرارها، أنه بناء على المعلومات التي جمعتها في غرفة التحقيق، تمت إدانة أحمد أحمد بالإخلال بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال، وأساء استغلال منصبه كرئيس لكاف.

وقال البيان: "فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية Tactical".

وأتم البيان: "نتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاطا آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه ماليًا بقيمة 200000 فرنك سويسري".