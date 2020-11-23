مصدر لمصراوي: الأزمة انتهت.. معلول وساسي في طريقهما للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

انتهت أزمة الطيران الخاصة بالثنائي التونسي علي معلول المدافع الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

ويستعد الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن الأزمة انتهت، والثنائي في طريقهما للقاهرة خلال الساعات المقبلة لينضم معلول لمعسكر الأهلي وساسي لمعسكر الزمالك بعد انتهاء كافة الاجراءات المتعلقة بمسحات كورونا.

ولن يشارك أي منهما في مران فريقه إلا بعد التأكد من نتيجة المسحة.

وكان من المفترض أن يتواجد الثنائي في القاهرة أمس الأحد، لكن بسبب عطل في الطائرة تأخرت رحلة العودة.

وشارك معلول وساسي في حسم المنتخب التونسي لبطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.