"يعود للتدريبات اليوم".. ماذا حدث لصلاح خلال 10 أيام كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مساء الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الاتحاد المصري في بيانه، أن صلاح خضع لمسحة كورونا الروتينية التي يُجريها منتخب مصر استعداداً لمواجهتي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ليثبت إصابته بالفيروس.

وغاب "مو" عن مباراتي منتخب مصر ضد توجو، حيث فاز الفراعنة في لقاء الجولة الثالثة بهدف دون رد، ثم بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الرابعة.

مساء أمس الأحد، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، سلبية مسحة نجم ليفربول الإنجليزي، كما أكد يورجن كلوب المدير الفني للريدز عودة "مو" للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الاثنين.. فماذا حدث لصلاح في 10 أيام كورونا؟

-بعد دقائق من إعلان اتحاد الكرة، إصابة صلاح بفيروس كورونا، تم حذف البيان الرسمي بحجة التأكد من الإصابة بإجراء مسحة أخرى.

-وقال مصدر بوزارة الصحة ليلا كورة، إن المعامل المركزية بالوزارة أرسلت مندوبًا للحصول على مسحة "pcr" من اللاعب المصري للتحقق من إصابته بفيروس كورونا.

-فور إبلاغ صلاح بإيجابية المسحة الخاصة به، أقام في غرفته في الفندق الذي كان يعسكر فيه المنتخب الوطني، حيث كان الفراعنة على موعد مع توجو في مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

-من جانبه، رفض ليفربول التعليق على إصابة لاعبه، وأكد مات ماكان المتحدث الرسمي الريدز إن النادي الإنجليزي لن يعلق على أي شئ خلال الفترة الحالية.

-خلال فترة العزل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعروسين التقطا صورًا مع صلاح الذي كان واقفًا داخل "بلكونة" غرفته، في لقطة نالت إعجاب الكثيرين. (طالع المزيد)

-قبل سفر الفراعنة إلى توجو لمواجهة منتخب بلادها في الجولة الرابعة من التصفيات ذاتها، غادر صلاح إلى الجونة لاستكمال فترة علاجه هناك.

-عقب المباراة (بالتحديد يوم 18 نوفمبر) خضع صلاح رفقة مواطنه محمد النني (الذي أصيب بالفيروس في توجو) لمسحة جديدة، جاءت نتيجتها إيجابية.

-مساء الخميس (19 نوفمبر) أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ثنائي منتخب مصر محمد صلاح ومحمد النني سيتوجهان غدًا الجمعة إلى لندن على متن طائرة مجهزة طبيًا.

وقال اتحاد الكرة في بيانه الرسمي: "في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة."

-ظهر الجمعة، توجه الثنائي المصري بالفعل إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة تحتوى على معدات تشبه الأجهزة الموجودة في جناح العناية المركزة، كما تم عزلهما من خلال جهاز عزل حديث مركب في الطائرة يتحكم فيه طبيب الطيران (طالع مزيد من التفاصيل)

-من جانبه، علق يورجن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد ليستر سيتي بالجولة التاسعة من منافسات بريميرليج على إصابة صلاح بعد حضور حفل زفاف شقيقه.

وقال كلوب: "صلاح يشعر بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض ويتواجد في مكان جيد الآن، وكل الأمور على ما يرام".

وأضاف: "أنا على تواصل معه طوال الوقت، ليس لدي شيء لأقوله علنا إلى الجمهور عن الأشياء التي أتحدث عنها للاعبين، حينما يحصل على نتيجة سلبية ستبدأ عملية العودة".

وعن حضور صلاح حفل زفاف شقيقه، أكد كلوب: "إنها لحظة خاصة جدا، لاعبو فريقي منضبطون للغاية ويعلمون ظروف الوضع الحالي، أحيانًا قد تحدث بعض الأمور مثل الموقف الذي نحن فيه حاليًا".

-التقارير الأوروبية ومن بينها صحيفة "ميرور" تكهنت بصعولة لحاق صلاح بمباراة ليفربول ضد أتالانتا بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري، لكن وفقًا لتصريحات كلوب أمس والتي أكدت بعودة "مو" لتدريبات الريدز اليوم الاثنين فمن المتوقع لحاقه بالمباراة.