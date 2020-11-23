تعرف على مباريات اليوم بالدوريات الإنجليزي والأسباني والسعودي

تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات بالدوريات الأوروبية، في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري السعودي، وهذه أبرز مباريات اليوم، مواعيد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة 7:30 - بيرنلي × كريستال بالاس، قناة beIN Sports HD 1 10:00 - وولفرهامبتون × ساوثهامتون، قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة 10:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس، قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة 2:15 - الرائد × أبها، قناة KSA Sports 2 HD Sports 2 HD 4:30 - ضمك × العين قناة KSA Sports 1 HD 2:15 - القادسية × الباطن قناة KSA Sports 4 HD 4:45- الفيصلي × الاتحاد، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HD 5:15 الأهلي × الشباب- قناة KSA Sports 2 HD 7:15الهلال × النصر قناة KSA Sports 1 HD

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