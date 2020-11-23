التشكيل المتوقع لمباراة أبها والرائد في الدوري السعودي

يستضيف ملعب الامير عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مواجهة فريق أبها أمام نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

من المتوقع أن يبدأ بينسك هاسي

حراسة المرمى : عز الدين دوخه.

خط الدفاع : انطونيو سانتوس ، عبدالله الفهد، حسين الشويش، جلال الداودي .

خط الوسط : عبدالله مجرشي ، محمد فوازير، أحمد الزين، ارنود جوم، جهاد الحسين.

خط الهجوم : ماركو بيريز.

تشكيل أبها المتوقع :

حراسة المرمى : عبدالعالى المحمدي.

خط الدفاع : ساري العمري، أحمد جمال الحبيب ، مهدي تهرات، سعيد حمسل.

خط الوسط :كريم العوضي، رياض الشراحيلي، سعد بقير، صالح العمري، قودوين.

خط الهجوم : ستراندبيرج.