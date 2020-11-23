يستضيف ملعب الامير عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مواجهة فريق أبها أمام نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
من المتوقع أن يبدأ بينسك هاسيالمدير الفنى للرائد المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : عز الدين دوخه.
خط الدفاع : انطونيو سانتوس ، عبدالله الفهد، حسين الشويش، جلال الداودي .
خط الوسط : عبدالله مجرشي ، محمد فوازير، أحمد الزين، ارنود جوم، جهاد الحسين.
خط الهجوم : ماركو بيريز.
تشكيل أبها المتوقع :
حراسة المرمى : عبدالعالى المحمدي.
خط الدفاع : ساري العمري، أحمد جمال الحبيب ، مهدي تهرات، سعيد حمسل.
خط الوسط :كريم العوضي، رياض الشراحيلي، سعد بقير، صالح العمري، قودوين.
خط الهجوم : ستراندبيرج.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة أبها والرائد في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.