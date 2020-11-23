موعد مباراة الرائد وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق أبها ضيفا ثقيلا على نظيره الرائد، اليوم الاثنين، علي ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
يدخل الرائد الجولة الخامسة هو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاطجمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة وخسر لقاء وحيد.
علي الجانب الاخر يحتل أبها المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مواجهات حيث فازفي لقاء وحيد وتعادل في مثله وحسم التعادل نتيجة مباراتين.
موعد مباراة الرائد وأبها :
تنطلق مباراة الرائد وأبها في تمام الساعة الثانية والربع بتوقيت مصر.
الساعة الثالثة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة الرابعة والربع بتوقيت ابو ظبي.
تذاع مباراة الرائد وأبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق "ksa sports 3 HD" بصوت المعلق خالد المديفر.
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