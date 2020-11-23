التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الاثنين، مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره الشباب وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من المتوقع أن يبدأ اهلي جدة المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : ياسر المسيليم.
خط الدفاع : لوكاس ليما، محمد خبراني، معتز هوساوي، عبدالله حسون.
خط الوسط : فيجسا، حسين المقهوي، سلمانالمؤشر، ماركو مارين ، ألكساندرو ميتريتا.
خط الهجوم : عمر السومة.
تشكيل الشباب المتوقع :
حراسة المرمى : أرلا.
خط الدفاع :إيجور، حسن معاذ، جوانكا، إيجور بانيفا.
خط الوسط :فابيو مارتينز، محمد سالم، عبدالله الشامخ، أحمد الشراحيلي، ألفريد ندياي.
خط الهجوم : ماكيتى ديوب.
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