موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة بنظيره فريق الشباب مساء اليوم الاثنين علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

يدخل فريق الشباب الجولة الخامسة هو

يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في 4 مواجهات وحسم التعادل الايجابى نتيجة مباراة وحيدة.

علي الجانب الاخر يحتل نادى اهلي جدة المركز الثالث

برصيد 9 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وتلقي هزيمة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي والشباب :

تقام مباراة الاهلي والشباب في تمام الساعة الخامسة و الربع بتوقيت مصر.

الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة والربع بتوقيت ابو ظبي.

تذاع مباراة الأهلي والشباب بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق حماد العنزي.