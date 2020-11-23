يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بنظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الإثنين علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
من المتوقع أن اتحاد جدة المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.
خط الدفاع : حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفى، سعود عبدالحميد.
خط الوسط : جاري رودريجيز، عبدالاله المالكي، مهند الشنقيطي ، برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي.
خط الهجوم : رومارينهو.
تشكيل الفيصلي المتوقع :
حراسة المرمى : أحمد الكسار.
خط الدفاع :خالد دغريري، وليد الاحمد، ايقور روسي، محمد النخيلان.
خط الوسط : عبدالعزيز الشريد، هشام فايق، ميركل ألكسندر، جليرمي أوجوستو، أحمد اشرف.
خط الهجوم : جوليو تفاريس.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والفيصلي في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.