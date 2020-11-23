التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والفيصلي في الدوري السعودي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بنظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الإثنين علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021

من المتوقع أن اتحاد جدة المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.

خط الدفاع : حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفى، سعود عبدالحميد.

خط الوسط : جاري رودريجيز، عبدالاله المالكي، مهند الشنقيطي ، برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم : رومارينهو.

تشكيل الفيصلي المتوقع :

حراسة المرمى : أحمد الكسار.

خط الدفاع :خالد دغريري، وليد الاحمد، ايقور روسي، محمد النخيلان.

خط الوسط : عبدالعزيز الشريد، هشام فايق، ميركل ألكسندر، جليرمي أوجوستو، أحمد اشرف.

خط الهجوم : جوليو تفاريس.