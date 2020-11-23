وزير الشباب والرياضة يفتقد أعمال تطوير ملاعب الجامعة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ؛ بتفقد أعمال تطوير الملاعب الرياضية بالجامعة بدعم من وزارة الشباب والرياضة .

أشاد وزير الشباب والرياضة بأعمال التطوير الجارية رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية دعم وتطوير الرياضة في مختلف الجامعات المصرية و اكتشاف مواهب الطلاب الرياضية و إخراج الطاقات الإبداعية لديهم .

ورافق رئيس جامعة حلوان وزير الشباب والرياضة في جولة ميدانية تفقدية داخل الجامعة ، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الرياضية التي قام بها طالبات كلية التربية الرياضية .

وثمن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الجهود المبذولة في مبادرة تطوير الملاعب مشيدًا بأهمية دعم الرياضة في الجامعات المصرية، مما سيؤدي بشكل إيجابي إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب للتفوق والإبداع الرياضي، مؤكدًا على استمرار أعمال التطوير بالملاعب الرياضية و المنشآت كافة بالجامعة بما يحقق أهداف التنمية .

من المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ندوة بعنوان " مصر أولا .. لا للتعصب " بمسرح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان .



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