موعد مباراة اتحاد جدة والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف استاد المجمعة الرياضية مساء اليوم الاثنين، مواجهة فريق اتحاد جدة أمام نظيره فريق الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي.
يحتل الفيصلي المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، جمعهم من 4 لقاءات، حيث حقق الفوز في لقائينوتعادل في مثلهم.
علي الجانب الاخر يحتل فريق إتحاد جدة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، حيث استطاع اتحاد جدة تحقيق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في لقائين وخسر لقاء وحيد.
موعد مباراة اتحاد جدة والفيصلي :
تقام مباراة إتحاد جدة والفيصلي في تمام الساعة 4:45 بتوقيت مصر، 5:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 6:45 بتوقيت أبو ظبي.
تذاع مباراة اتحاد جدة والفيصلي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق عبدالله الحربي .
التقى الفريقين في 19 مباراة بتاريخ مواجهات مسابقة الدوري المحترفين، تمكن العميد من تحقيق الانتصار في 8 مناسبات، بينما حقق العنابي الانتصار في 7 مواجهات، وسيطر التعادل على 4 لقاءات.
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