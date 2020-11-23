تاريخ مواجهات الهلال والنصر في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الهلال مساء اليوم الاثنين علي استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مصر، الساعة الثامنة

والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي

تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين :

التقي الهلال والنصر في 155 مباراة بتاريخ مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استطاع

"الزعيم" تحقيق الانتصار في 60 مباراة، بينما استطاع النصر تحقيق الفوز في بذـ52 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 43 مباراة.

نجح لاعبين الهلال في تسجيل 219 هدفاً، وعلي الجانب الاخر استطاع لاعبين النصر تسجيل 198 هدفاً.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادى النصر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.