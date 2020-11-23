فيفا يقرر إيقاف أحمد أحمد بسبب مخالفات مالية

كشفت تقارير صحفية، منذ قليل، قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب مخالفات مالية. بسبب مخالفات مالية. ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الفيفا قرر إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 سنوات بسبب العديد من المخالفات المالية. بسبب العديد من المخالفات المالية. وكان أحمد أحمد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة قبل أن يأتي قرار الكاف لينهي الأمر تمامًا.

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