قمة أفريقيا.. أسامة نبيه يكشف فوارق فردية ترجح كفة الزمالك أمام الأهلى

جدة - عمرو شويل يرى أسامة نبيه المدير الفنى لنادى مصر أن الفوارق الفردية ترجح كفة الزمالك فى مباراة نهائى القرن مع الاهلى ، وقال نبيه فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الفوز باللقب الافريقى يتوقف على حالة الاهلى والزمالك فى يوم المباراة ومدى توفيق اللاعبين لاسيما أن المباراة صعبة للغاية "

وتابع أسامة نبيه:" الفوارق الفردية تصب فى صالح الزمالك وترجح كفته عن الاهلى لاسيما فى ظل حالة الهدوء التى يتمتع بها أشرف بن شرقى وإبداع فرجانى ساسى وتميز مصطفى محمد فى إنهاء الهجمات ، فى المقابل الاهلى لديه حسين الشحات فايق الفترة دى وأفشة متألق مع المنتخب وعمرو السولية بيقدم أفضل موسم له".

وأكمل أسامة نبيه :" لعب الزمالك 120 دقيقة فى مباراة نادى مصر سيؤثر بدنياً على الفريق الابيض فى النهائى ، ونتمنى من الناديين وجبة كروية ممتعة تليق بالكرة المصرية".

وعن فريقه نادى مصر قال أسامة نبيه :" ظهرنا بشكل متميزأمام الزمالك ولم أكن اتوقع الوصول للوقت الاضافى ولكن الحمد لله هذا نتاج عمل ثمانية أيام فقط ، ومازل لدينا فرصة لإعادة تكوين فريق قوى يتخطى منافسات القسم الثانى ويعود لدوري الاضواء والشهرة مجدداً".

وأصبحت بطولة دوري أبطال إفريقيا على موعد مع نهائي تاريخي للمسابقة بين قطبي الكرة المصرية في التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى حينما يتلقى الاهلى والزمالك للمرة الأولى في التاريخ بالنهائى القارى.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.